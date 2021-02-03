Брянцу грозит до 10 лет за покупку наркотика через «закладку»

До 10 лет лишения свободы грозит жителю Володарского района Брянска, который купил через «закладку» наркотик для личного потребления. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры 3 февраля.

Из материалов уголовного дела следует, что наркозависимый брянец в марте прошлого года через мобильное приложение договорился о покупке наркотического средства. Продавец, личность которого не установили, прислал мужчине координаты так называемой «закладки» в Советском районе.

26 числа обвиняемый прибыл к указанному месту, нашел наркотик массой 9,322 грамма, расфасовал в два полимерных пакета с зип-замками и положил в карманы. Однако уже вечером мужчину задержали полицейские.

- Преступление раскрыли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, - уточняют в надзорном ведомстве. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в Советский райсуд для рассмотрения.

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