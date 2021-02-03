Вынесение приговора опекуну истощенной брянской девочки перенесли

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Вынесение приговора опекуну истощенной брянской девочки, назначенное на 3 февраля, не состоялось. Итоговое судебное заседание по громкому уголовному делу перенесли. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

По уточненной информации, дело рассмотрят в Бежицком районном суде 8 февраля.

Напомним, жительницу Брянска обвиняют в совершении трех преступлений. Оформив опеку над девочкой Ирой, женщина игнорировала свои материнские обязанности. Ребенком не занималась, плохо кормила, подолгу оставляла в одиночестве. В итоге к семилетнему возрасту малышка весила всего шесть килограммов, не умела ходить, разговаривать и элементарно себя обслуживать.

Согласно заключению экспертов, действия нерадивой матери причинили тяжкий вред здоровью малолетней. Также обвиняемая провернула аферу с выплатой – попросила деньги на приобретение детского велосипеда. Однако в реальности израсходовала их на собственные нужды.

Кстати, в деле об истощенной Ире был еще один фигурант - начальница группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства брянской мэрии. Чиновницу уже осудили. За допущенную халатность ее приговорили к одному году колонии-поселения. Также виновной запретили на два года занимать посты в органах власти.

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