57-летнего жителя Брянска арестовали по подозрению в убийстве. Уголовное дело завели по признакам преступления.

По версии следствия, 24 января мужчина был у себя дома на улице 1-ой Конституции в Володарском районе. Он поссорился со своим знакомым. И ударил несколько раз его ножом по голове, туловищу, рукам и ногам. Потерпевший скончался на месте преступления.

Оперативники задержали подозреваемого. Сейчас ему предъявили обвинение в убийстве.

- Расследование уголовного дела продолжается, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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