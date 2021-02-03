В Брянской области ищут пропавшего 44-летнего Дмитрия Мельникова

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 44-летнего Дмитрия Мельникова. Родственники не знают, где он находится с октября прошлого года. Мужчина пропал в селе Супонево, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсети.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы с сединой, каре-зеленые глаза. Дмитрий предположительно был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, обут в кроссовки.

Если вы видели Дмитрия Мельникова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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