На безмасочников в Брянске составили четыре протокола за сутки

Четыре административных протокола на так называемых безмасочников составили в Брянске за последние сутки – понедельник, 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Регулярные рейды продолжили сотрудники городского отдела торговли, райадминистраций и полиции. Проверяли магазины, кафе, салоны красоты и ТЦ. Всего за сутки осмотрели 79 объектов.

- По итогам проведенных проверок участники рейда выписали четыре протокола по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - уточняют в мэрии.

Лидером минувшего дня стал Володарский район. Там в неиспользовании масок уличили двух покупателей - магазинов «Совенок» и «Русское золото» на улице Димитрова. Еще по одному нарушителю выявили в Советском районе и Бежице. Ими стали продавец павильона «Галерея керамики» и покупатель цветочного магазина соответственно.

Кстати, в Фокинке за сутки проверили 19 предприятий.

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