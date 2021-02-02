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В Брянске у театра юного зрителя запретят парковку

Также ограничат движение транспорта в микрорайоне «Десноград
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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На конечной остановке в микрорайоне «Десноград» ограничат движение.

На конечной остановке в микрорайоне «Десноград» ограничат движение.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске запретят парковку около театра юного зрителя на улице Горького. Здесь сотрудники дорожного управления установят соответствующие знаки.

Кроме этого, на конечной остановке общественного транспорта в микрорайоне «Десноград» появятся знаки, ограничивающие движение транспорта.

Об этом рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации сегодня, 2 февраля.

В Брянске запретят парковку около театра юного зрителя на улице Горького.

В Брянске запретят парковку около театра юного зрителя на улице Горького.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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