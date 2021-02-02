Жителя брянского Почепа обвиняют в покушении на убийство

В Брянске задержали 46-летнего жителя Почепа. Его обвиняют в покушении на убийство. Фото: пресс-служба СУ СК по Брянской области.

В Брянске задержали 46-летнего жителя Почепа. Его обвиняют в покушении на убийство.

По версии следователей, вечером 29 января пьяный мужчина находился в частном доме по переулку Брянскому. Он поссорился со своим знакомым и ударил его ножом в шею. Потерпевшего доставили в больницу. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.

- Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие совершения преступления, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Брянской области. - Назначили необходимые судебные экспертизы. Задержанного в качестве подозреваемого допросили, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Суд заключил мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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