В Брянской области ожидают мокрый снег и гололедицу

В Брянской области с девяти вечера 2 февраля до девяти вечера 3 февраля синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области с девяти часов вечера 2 февраля до девяти часов вечера 3 февраля синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу. Температура воздуха ночью от минус 9 до минус 14 градусов, днем от минус 3 градуса до плюс 2 градуса.

Ветер подует в восточном направлении с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем предупреждают о налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.

Такие погодные условия могут осложнить ситуацию на магистралях, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. Поэтому водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

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