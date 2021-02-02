Брянские власти признали проблемы учащихся колледжа культуры

В Брянске прокомментировали проблемы, связанные с размещением творческих мастерских и учебных кабинетов учащихся художественного отделения колледжа культуры.

Напомним, молодым людям приходится тесниться в небольших кабинетах в здании по улице Киевская, 20. По сообщениям в СМИ, из-за неудобств уже начали увольняться преподаватели ссуза.

Директора департамента культуры Елена Кривцова сообщила изданию «Брянские новости», что имеющееся здание соответствует требованиям, которые предъявляются к учебным заведениям.

− Сложности на сегодня есть только с отоплением и нехваткой площади, сейчас разбираемся с этим вопросом, – пояснила чиновница. – Руководство колледжа не сидит на месте. Оно подготовило проектно-сметную документацию, чтобы уже в этом году провести полный капитальный ремонт отопления и здания колледжа, и общежитий, расположенных рядом. По нацпроекту в 2023 − 2024 годах будет проведен капремонт зданий.

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