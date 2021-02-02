Брянец украл у сожительницы золота на 72 тысячи рублей

В Брянске сожитель украл у бежичанки золотых украшений на 72 тысячи рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Золотые украшения на 72 тысячи рублей украл у жительницы Брянска ее сожитель с криминальным прошлым. На раскрытие преступления полицейским потребовалось меньше двух суток. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник, 2 февраля.

Потерпевшей - 38 лет. Она проживает в Бежицком районе.

Обратившись в полицию, женщина рассказала, что у нее пропало восемь ювелирных украшений. В течение недели она тщетно пыталась найти их сама.

Расследуя кражу, оперативники установили, что к преступлению причастен бывший сожитель потерпевшей. Он около полутора месяцев проживал ее квартире. А накануне кражи 42-летний переехал: возлюбленная отказалась вложиться в ремонт его автомобиля.

Как оказалось, три кольца брянец сдал в ближайший ломбард. А остальные драгоценности - серьги, кольца и браслет - продал случайным прохожим на улице.

- Заложенные в ломбард украшения правоохранители смогли изъять и вернуть владелице, - рассказывают в пресс-службе. - На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет колонии.

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