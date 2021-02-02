Брянские студенты-художники остались без собственного здания

В Брянске сложилась непростая обстановка, связанная с размещением творческих мастерских студентов областного колледжа искусств. В частности, неудобства испытывают учащиеся художественного направления.

Художественное училище, в отличие от остальных брянских учебных учреждений культуры, с момента своего основания в 1976 году так и не обзавелось собственным зданием. Длительное время учебное заведение размещалось в крыле театра юного зрителя.

Из-за грядущей реконструкции из здания театра студентов переселили. Сейчас будущие художники вынуждены учиться в тесных комнатах на улице Киевской в Фокинском районе. Но такие кабинеты не приспособлены для занятий рисунком, живописью и декоративно-прикладным искусством.

В них темно и нет вентиляции. А это при работе с лакокрасочными материалами создает особые проблемы. На неудобства жалуются как педагоги, так и учащиеся, а также их родители.

Напомним, к реконструкции здания театра юного зрителя планируют приступить только после подготовки проекта, который по контракту должен быть готов не позднее декабря 2021 года.

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