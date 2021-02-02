В Клинцовском районе столкнулись две легковушки: пострадал пассажир

В Клинцовском районе столкнулись "Лада Гранта" и "Шкода Октавиа". Дорожно-транспортное происшествие случилось около часа дня в понедельник, 1 февраля, на 6-м километре дороги Клинцы-Гордеевка-Красная Гора, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

62-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" ехал в сторону Клинцов. При обгоне он не справился с управлением. И столкнулся со "Шкодой", которая двигалась навстречу. За рулем иномарки был 30-летний автомобилист.

Травмы получил 40-летний пассажир "Шкоды". С травмой головы, сотрясением мозга, переломами ключицы и ребра его госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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