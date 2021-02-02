В Брянской области вновь снизился ковид-коэффициент

В Брянской области зафиксировали очередное снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро вторника, 2 февраля, он равен 0,947.

Показатель рассчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Суточное изменение составило три тысячных: коэффициент снизился с 0,950 до 0,947.

– Коэффициент необходим для оценки эпидемиологической стабильности региона, – напоминают в оперштабе. – Он показывает, сколько человек успевает заразить каждый заболевший до изоляции от общества. Для расчета берут восемь последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых последних делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.

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