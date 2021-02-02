В брянском городе Фокино пенсионер на ВАЗе врезался в магазин и сбил покупательницу

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском городе Фокино 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 врезался в магазин и сбил женщину, которая из него выходила. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале одиннадцатого утра в понедельник, 1 февраля, на улице Карла Маркса.

Автомобилист ехал со стороны улицы Зверева, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Он не справился с управлением и съехал с дороги. Машина врезалась в здание. Под колеса попала 35-летняя женщина.

У пострадавшей диагностировали ушибы локтя и стопы. Ее отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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