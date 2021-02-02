Коронавирусом заболели еще 170 брянцев

В Брянской области зафиксировали еще 170 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области зафиксировали еще 170 случаев коронавирусной инфекции. Актуальную статистическую информацию о ковид-ситуации распространил региональный оперштаб утром во вторник, 2 февраля.

Общее число инфицированных составило 29422.

Первая тройка муниципалитетов остается прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 11217, 3712 и 1211 соответственно.

На отчетную дату недуг победили 28149 брянцев. Это 95,7 процента от общего числа ковид-положительных. Непосредственно накануне диагноз «Ковид-19» сняли 111 пациентам.

За 24 часа в брянских лабораториях выполнили 500 тестов на коронавирус.

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