В горящем заброшенном доме в Карачевском районе погиб 83-летний пенсионер. Пожар в садовом обществе "Рудаки" случился вечером в понедельник, 1 февраля. Сообщение о возгорании поступило дежурного МЧС в 21.58. На место выехали две пожарные машины.

К тому времени, как приехали спасатели, жилой дом размером шесть на шесть метров полностью пылал. В доме из-за сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.

К несчастью, пенсионера спасти не удалось. Как стало известно "КП-Брянск", в горящем доме погиб герой нашей публикации Геннадий Тучков. Пенсионер больше 20 лет прожил в заброшенной деревне. По своим убеждениям он не хотел переезжать ни к родственникам, ни в дом престарелых.

Эксперты выяснят, почему случился пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.