Жители Брянска пожаловались на разбитое кольцо на въезде в Бежицу

Фото: кадр из видео.

Жители Брянска пожаловались на разбитый асфальт на кольце на въезде в Бежицу. Горожане сняли видео и опубликовали его в социальных сетях. Судя по записи, дорога вся в ямах и выбоинах. Пользователи пишут, что в похожем состоянии она была и летом. А зимой асфальт и вовсе "растаял" во время очередной оттепели.

На кольцевой развязке не проводят ямочный ремонт, которого, как правило, хватает ненадолго.

Автомобилисты отмечают, что в Брянске многие дороги разбиты. Даже те, что капитально ремонтировали год-два назад.

А в этом году должны отремонтировать улицу Ульянова, а вместе с ней и кольцевую развязку на пересечении с Бурова и Камозина.

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