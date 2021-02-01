Команда из Брянска победила в спартакиаде трудящихся

Команда Брянска победила в региональной спартакиаде трудящихся. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Команда Брянска победила в региональной спартакиаде трудящихся. В четырех из шести соревнований 1 место, в двух — 2 место. В спартакиаде также участвовали команды из Дубровки, Дятькова, Жуковки, Карачева, Новозыбкова и Почепа. Финальный этап состязания проходил в воскресенье, 31 января, в поселке Добрунь.

Команды-участницы соревновались по полиатлону, лыжным гонкам, шашкам, шахматам, гиревому спорту. Отдельные спортивные испытания провели для семей.

В общекомандном зачете второе место заняла команда из. Карачева, третье – из Дятькова. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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