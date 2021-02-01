Жители Брянской области за неделю перевели мошенникам более 6,5 миллионов рублей

В Брянской области за неделю телефонные мошенники выманили у доверчивых граждан 6 миллионов 611,7 тысяч рублей. Жертвами обмана стали 48 человек.

Как и прежде, чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков и выманивают у граждан данные их банковских карт. Затем со счетов пострадавших списывают все имеющиеся там средства. За прошедшую неделю по такой схеме без сбережений остались 29 человек. Они в целом перевели мошенникам 5 миллионов 898,9 тысяч рублей.

Продолжаются мошенничества, связанные с сайтами объявлений. Граждане, желающие продать или купить какой-либо товар или услугу, становятся легкой добычей злоумышленников. 260 тысяч рублей перевела неизвестным 53-летняя жительница Советского района, которая хотела устроиться на удаленную работу.

Последней на прошлой неделе жертвой обмана стала 23-летняя жительница Фокинского района города Брянска. Она за снятие порчи перевела 35 тысяч рублей «ведунье», которую нашла в социальной сети, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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