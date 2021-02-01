В Брянской области ожидают мороз и гололецицу

В Брянской области во вторник, 2 февраля, синоптики прогнозируют гололедицу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области во вторник, 2 февраля, синоптики прогнозируют мороз и гололедицу. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.

При этом ночью температура воздуха будет от минус 15 градусов до минус 10 градусов. Днем от минус 9 градусов до минус 4 градусов.

Ветер подует северо-восточный со скоростью 5 - 10 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

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