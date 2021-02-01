Брянская колония победила во всероссийском фестивале «Амнистия души»

Брянская воспитательная колония отличилась на 14-м Всероссийском фестивале юных сидельцев «Амнистия души». Победной стала номинация «Лучшая видеостудия». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УСФИН России в понедельник, 1 февраля.

В 2021-м участниками фестиваля стали три сотни осужденных, которые отбывают наказание в так называемых колониях-«малолетках». Лучших выявляли в десяти номинациях. Среди них - «Вокальное искусство», «Театральная постановка», «Кукольный театр», «Хореографический номер», «Оригинальный номер», «Художественное чтение», «Авторская песня».

Победителей в этом году чествовали в формате видеоконференции. В церемонии участвовали руководители ведомства и Народные артисты России Вячеслав Спесивцев и Владимир Меньшов.

- Традиционно победителей «Амнистии души» поздравляют известные деятели культуры и искусств, политики, поэты, художники, музыканты, спортсмены, журналисты, - говорят в брянском УФСИН. - 2021-й не стал исключением. К участникам фестиваля по средствам видеосвязи обратились член правления киноведов и кинокритиков России, режиссер, телеведущий Давид Шнейдеров и депутат Московской городской думы Лариса Картавцева.

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