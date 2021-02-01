В селах Новозыбковского района временно отключат свет

В Новозыбковском районе в поселках Вертебы, Победа и селе Замишево произойдет кратковременное отключение электричества. Свет отключат с 9.00 до 17.00. Поставщики объясняют это плановыми ремонтными и профилактическими работами, сообщают в группе «Новозыбковский городской округ» в соцсетях.

Так, в поселке Победа света не будет 1 и 2 февраля, в поселке Вертебы 3 и 4 февраля. В селе Замишево 8 и 9 февраля электроэнергию отключат на улицах Барановка, Криничная в домах №1 по №43 и №2 по №43, на переулке Криничном и улице Манюковской в домах № 1 по №19 и №2 по №16.

Энергетики извиняются за причиненные неудобства. Проводимые работы необходимы для повышения надежности функционирования сетевого хозяйства.

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