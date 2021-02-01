В Брянске поймали четыре безмасочника за выходные

Четыре административных протокола составили на так называемых безмасочников в Брянске за прошедшие выходные. Больше всего нарушителей оказалось в Фокинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в понедельник, 1 февраля.

30-31 января в областном центре продолжили рейды на соблюдение масочного режима, который действует из-за пандемии коронавируса. Проверяли магазины, кафе, салоны красоты и торговые центры. В массовых рейдах участвовали представители городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские.

Всего обследовать удалось 65 объектов. Проверки выявили четырех нарушителей. На всех составили материалы по административной статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Так, двух безмасочников зафиксировали в Фокинском районе. Ими стали продавцы отдела «МТС» в ТЦ «Ярмарка 32» и киоска «Шаурма». Оба торговых объекта расположены по улице Чкалова. Кроме того, по одному протоколу визитеры составили в Бежице и Володарке. Без масок на момент проверок были продавец отдела «Мясо» на Сталелитейной и администратор магазина «Плюшка» на Есенина.

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