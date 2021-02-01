В Овстуге открылась выставка памяти фотографа Николая Романова

В Овстуге Брянской области 30 января открылась выставка работ фотохудожника Николая Романова «Вы фото творили во имя поэзии и красоты».

Известный фотограф, заслуженный работник культуры РФ Николай Степанович скончался 24 января 2021 года на 92 году жизни. Выставка посвящена его памяти, рассказали в музее-заповеднике.

Николай Романов неоднократно бывал на малой родине Федора Тютчева, фотографировал живописные окрестности села. На выставке представлены работы фотохудожника разных лет из фондов музея-заповедника.

Экспозицию можно посмотреть в выставочном зале дома-музея Федора Тютчева до 28 февраля 2021 года. Категория посетителей: 6+.

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