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В брянском лесу напишут «Белую книгу леса»

К акции приглашают детей и взрослых
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Первые конкурсные работы уже поступили в оргкомитет.

Первые конкурсные работы уже поступили в оргкомитет.

Фото: заповедник "Брянский лес"

В заповеднике «Брянский лес» началась природоохранная акция «Белая книга леса». В ней могут принять участие дети и подростки, их родители и педагоги.

В 2021 году акция проводится в двух номинациях. В первой – «Лесные чудеса» – необходимо сделать магниты из любого материала с изображением животного и его следа.

Вторая номинация называется «Кто оставил след?». Участникам акции требуется создать презентацию с исследованием следов животных или птиц зимой.

Первые конкурсные работы уже поступили в оргкомитет. Победителей конкурса ждут подарки от заповедника «Брянский лес». Но основной своей целью организаторы называют привлечение внимания к наблюдению за живой природой.

Подробнее об акции «Белая книга леса» можно узнать на сайте заповедника, рассказали в пресс-службе «Брянского леса».

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