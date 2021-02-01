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Общество

В Брянской области самогонщицу оштрафовали на 25 тысяч рублей

Приговор еще не вступил в законную силу
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Клинцовском районе Брянской области к уголовной ответственности привлекли 59-летнюю местную жительницу, которая торговала самогоном.

Факт продажи зафиксировали 15 ноября 2020 года. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Виновной назначили 25 тысяч рублей штрафа. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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