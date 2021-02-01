Устроивший смертельное ДТП брянский водитель получил 3,5 года колонии

В Брянской области осудили водителя, устроившего смертельное ДТП в Жуковском районе. Автомобилист получил 3,5 года колонии-поселения. На два года его лишили водительских прав.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 31 августа прошлого года на 179-м километре трассы Орел-Смоленск. Пьяный водитель "Ауди 100" столкнулся с грузовиком "Даф". Водитель фуры получил тяжелые травмы, от которых от скончался на месте аварии.

- Приговор суда пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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