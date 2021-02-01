В Фокинском районе Брянска поймали магазинного вора

В Фокинском районе Брянска сотрудники Росгвардии поймали магазинного вора. Тревожная кнопка сработала в торговом доме на проспекте Московском. На место прибыли правоохранители.

Администратор магазина сообщила, что в торговом зале находится подозрительный покупатель, которого подозревают в краже нескольких инструментов.

Сотрудники просмотрели записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что мужчина дважды за неделю совершал кражи в этом магазине. Ущерб оценили в 92 тысячи рублей.

- Злоумышленника задержали, - говорят в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - Им оказался уже судимый 25-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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