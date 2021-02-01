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Основателю брянского лицея №1 Антонине Курасовой исполнилось 80 лет

Брянский лицей входит в число лучших учебных заведений страны
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Антонина Курасова в 1990 году практически с нуля создала первое в области многопрофильное учебное заведение.

Антонина Курасова в 1990 году практически с нуля создала первое в области многопрофильное учебное заведение.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Основатель и первый директор брянского лицея №1 имени Пушкина Антонина Курасова сегодня, 1 февраля, отмечает 80-летний юбилей. Народного учителя, почетного гражданина Брянска и Брянской области Антонину Семеновну поздравляют коллеги, друзья и бывшие ученики.

Антонина Курасова в 1990 году практически с нуля создала первое в области многопрофильное учебное заведение. Брянский лицей №1 входит в Топ-100 школ-лидеров по числу выпускников, поступивших в ведущие российские вузы.

Также пушкинский лицей возглавляет Топ-20 среди школ Центрального федерального округа, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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