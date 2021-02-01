В Брянске осудили трех распространителей наркотиков. Ими оказались двое жителей Смоленской области 22-х и 21-го года и 19-летний житель Челябинской области.

Суд установил, что в декабре 2019 года молодые люди договорились с неустановленными лицами о сбыте наркотиков на территории Брянска. Они приобретали крупные партии запрещенных препаратов, фасовали их, а затем распространяли при помощи «закладок».

Обвиняемых приговорили к разным срокам. Им дали 9 лет, 8 лет 10 месяцев и 8 лет 9 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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