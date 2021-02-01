В Мглинском районе пьяный водитель на смерть сбил велосипедиста

60-летний велосипедист погиб в пьяном ДТП в Мглинском районе.
Фото: Сергей ГАПОН
60-летний велосипедист погиб в пьяном ДТП в Мглинском районе вечером в воскресенье, 31 января. Его сбила иномарка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Трагедия произошла около половины седьмого на 43-м километре автодороги Брянск-Новозыбков-Мглин.
По предварительной информации, наезд совершил 33-летний водитель автомобиля «Форд Мондео». Он ехал со стороны райцентра в сторону деревни Ветвлевка. А велосипедист - в попутном направлении.
- От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте, - говорят в Госавтоинспекции. - У водителя установлено состояние опьянения.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Добавим, всего за сутки - воскресенье, 31-е - в регионе зафиксировали две автоаварии с пострадавшими. Один человек погиб, еще один получил травмы.
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