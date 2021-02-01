В Брянске нашли погибшим 36-летнего Дмитрия Канаева

Поиски 36-летнего брянца Дмитрия Канаева завершились трагически. Его нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в поиске и распространении информации», - написали поисковики в 11.24 воскресенья, 31 января.

При каких обстоятельствах обнаружили тело - информации нет.

Напомним, 36-летний Дмитрий Канаев пропал 19 января. Он проживал в Брянске. Поисками занимались близкие, полицейские и волонтеры.

Кстати, днем ранее - в субботу, 30-го - стало известно об еще одной смерти. Погибшим обнаружили 18-летнего парня из Брянска. Его искали с 27 числа.

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