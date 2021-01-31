Последствия снегопада в Брянской области ликвидируют 256 машин

256 единиц техники расчищают дороги Брянской области от снега. Такую информацию сообщили в региональном управлении автомобильных дорог утром в воскресенье, 31 января.

Для противогололедной обработки за сутки израсходовали 4608 тонн песко-соляной смеси. Ею обработали 3607 километров автодорог. А всего от снега расчистили 7199 километров трасс. Дорожно-транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло, подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в воскресенье, 31-е, в Брянской области, согласно прогнозу синоптиков, ожидается сильный снег. Предостерегающий релиз накануне распространила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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