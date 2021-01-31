В центре Брянска массово проверяют документы у прохожих

Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".

В Брянске усилили патрулирование центра города в воскресенье, 31 января. Это связано с возможной акцией протеста. У подозрительных прохожих проверяют документы. Есть и первые задержания. Об этом сообщает телеканал «Городской».

К часу дня в окрестностях площади Ленина в Советском районе задержали, как минимум, двоих мужчин. Одного горожанина остановили на бульваре Гагарина, а затем еще одного – у памятника Ленина. Оба вели себя мирно, у них не было агитационных плакатов. Поводом для задержания стало отсутствие документов, удостоверяющих личность.

Дежурящие на участке полицейские напоминают прохожим, что их нахождение на площади Ленина нежелательно. Исключение – местные жители.

Отметим, потенциально запланированные на 31 января митинги – не законны. А потому его участников могут привлечь к ответственности – вплоть до уголовной.

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