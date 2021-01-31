Участников незаконного митинга в Брянске ждут ОМОН и полиция

Сотрудников ОМОНа и полицейских стянули на центральные улицы Брянска в первой половине дня в воскресенье, 31 января. Силовики ждут потенциальных участников несанкционированного митинга. Об этом сообщают региональные СМИ и очевидцы в социальных сетях.

Полицейские машины, автозаки, автобусы расположились во многих переулках и дворах. Большинство их примыкают к центральным площадям – Ленина и Партизан.

По состоянию на 12.00, на улицах города спокойно. Скопления людей нет.

Напомним, несанкционированный митинг прошел в Брянске 23 января. Тогда полицейские задержали порядка 40 человек. На них составили административные протоколы. 29 января состоялись первые суды. К различным штрафам приговорили 26 нарушителей.

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