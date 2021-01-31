В Брянской области вновь снизился коэффициент коронавируса

В Брянской области зафиксировали очередное снижение коэффициента распространения коронавируса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области зафиксировали очередное снижение коэффициента распространения коронавируса. На воскресенье, 31 января, он равен 0,959. Важную ковид-величину рассчитали на основе статистических данных оперштаба.
Днем ранее коэффициент составил 0,964. Суточное понижение составило 0,005.
Напомним, для расчета ковид-коэффициента берут восемь последних суточных приростов. И сумму четырех самых свежих делят на сумму последующих. Об эпидемиологической стабильности региона говорит показатель меньший единицы.
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