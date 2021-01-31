Число брянских ковид-заболевших превысило 29 тысяч

Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило 29 тысячи. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в воскресенье, 31 января.

Прирост новых случаев за сутки составил 177 или 0,6 процента. А количество выздоровевших достигло 27917 (+127). Новых смертей не произошло. Всех жертв ковида в регионе 239.

Брянскую статистику пополнил еще один иногородний ковид-заболевший. Для региона он стал 54-м с начала пандемии.

Сейчас Брянская область занимает 40-е место в России по общему числу инфицированных. Кстати, наши соседи – Орловская, Курская и Калужская области – находятся еще ниже. Заболевших там 26721, 26283 и 25985 соответственно. Это 49-я, 50-я и 51-я позиции рейтинга.

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