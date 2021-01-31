Коронавирус выявили у 177 брянцев за сутки

За сутки в Брянской области зарегистрировали 177 случаев "Ковид-19". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

177 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Брянской области за последние сутки. Статистическую информацию о ковид-ситуации распространил региональный антивирусный штаб утром в воскресенье, 31 января.

Общее число заболевших достигло 29078.

Первая тройка муниципалитетов остается прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех инфицированных там 11127, 3686 и 1193 соответственно.

На отчетную дату выздоровели 27917 брянцев. Их повторные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Непосредственно в последние сутки опасный диагноз сняли 127 пациентам.

За 24 часа в брянских лабораториях выполнили 1764 теста на «Ковид-19».

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