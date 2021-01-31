Пропавшего в Брянске 18-летнего парня нашли погибшим

Пропавший в Брянске 27 января 18-летний Владислав Губайдулин найден погибшим. Печальной новостью поделились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе.
«Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», - такой пост разместили поисковики в 17.39 в субботу, 30 января.
Что произошло с парнем - информации пока нет.
Юного брянца искали родные, полицейские и волонтеры.
Случай активно обсуждают пользователи в комментариях.
«Какое горем и утрата для родителей.... Соболезнования родным и близким. Сил пережить это горе» (Оля Байдакова).
«Соболезную родным. До последнего надеялась, что найдут мальчика живым... Как жаль» (Елена Илюшкина).
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