Пропавшего в Брянске 18-летнего парня нашли погибшим

Пропавший в Брянске 27 января 18-летний Владислав Губайдулин найден погибшим. Печальной новостью поделились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе.

«Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», - такой пост разместили поисковики в 17.39 в субботу, 30 января.

Что произошло с парнем - информации пока нет.

Юного брянца искали родные, полицейские и волонтеры.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях.

«Какое горем и утрата для родителей.... Соболезнования родным и близким. Сил пережить это горе» (Оля Байдакова).

«Соболезную родным. До последнего надеялась, что найдут мальчика живым... Как жаль» (Елена Илюшкина).

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