В Брянске сотрудник МЧС спас замерзающую горожанку

Сотрудник брянского МЧС помог девушке, которая оказалась на улице в сильный мороз. Та не могла самостоятельно добраться до дома, поскольку у нее разрядился мобильный. Благодарность от спасенной поступила на «телефон доверия» 26 января.

Ольга Т. из Брянска попала в непростую жизненную ситуацию в Крещенский сочельник, 18 января. Она продолжительное время провела на улице. А столбик термометра показывал минус 25.

В итоге горожанка обратилась в МЧС.

- Наш сотрудник, находясь на дежурстве по Главному управлению, не оказался равнодушным к беде Ольги, - рассказывают в пресс-службе ведомства. - Он напоил девушку горячим чаем, чтобы она согрелась, и помог благополучно вернуться домой.

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