В Брянске микрорайон «Речной» остался без воды и света

Микрорайон Речной в Володарском районе остался без света в субботу, 30 января. Предположительно, произошла авария на подстанции. Такая информация появилась в сетевой группе жилого комплекса.

Местные жители рассказывают, что электричество пропало около 12.20. В некоторых домах нет также воды и отопления. Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях.

«Два раза подряд скачки были. Наверное, авария где-то» (Евгений Ковалев).

«В «Варяге» тоже света нет. Весь микрорайон получается отключен» (Наталья Квасова).

«Отключили Речной и, получается, на Дуки некоторые дома» (Пехенько Яна).

По уточненной информации, электричество начало поступать в многоэтажки около 14.00. Например, свет есть в домах №57 и 55. Правда, жильцы последнего в социальных сетях жаловались на сильный шум в первом подъезде.

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