В Брянске на Димитрова иномарка сбила 72-летнюю пенсионерку

72-летнюю пенсионерку сбила иномарка в Брянске в пятницу, 29 января. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение, сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла около половины девятого утра на улице Димитрова.

Предварительно установили, что наезд на пенсионерку совершил 31-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти». Он ехал со стороны улицы Розы Люксембург в сторону Локомотивной. А пенсионерка шла по правому краю проезжей части во встречном направлении.

- У пострадавшей медики диагностировали ушибы правой ноги и плеча, - уточняют в ГИБДД. - Госпитализация не потребовалась.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственное ДТП с пострадавшими за пятницу, 29-е.

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