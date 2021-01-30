В Брянской области немного снизился ковид-коэффициент

В Брянской области зафиксировали снижение ковид-коэффициента. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области зафиксировали небольшое снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро субботы, 30 января, он равен 0,964.

Показатель рассчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Суточное изменение составило семь тысячных: коэффициент снизился с 0,971 до 0,964.

– Коэффициент необходим для оценки эпидемиологической стабильности региона, – напоминают в оперштабе. – Он указывает сколько человек успевает заразить каждый заболевший до своей изоляции от общества. Для расчета берут восемь последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых последних делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.

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