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В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 178 человек

Выздоровел 201 пациент
Анна ЛЕВКИНА
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178 жителям Брянской области диагностировали коронавирус за сутки.

178 жителям Брянской области диагностировали коронавирус за сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

178 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 30 января.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 28901. Из них 27790 человека – или 96,2 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 201 выздоровление.

За сутки новых смертей от коронавируса не произошло. Их по-прежнему 239.

Брянская область находится на 40-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,6 процента.

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