В феврале 237 брянских долгожителей отметят юбилеи

В Брянской области в феврале 2021 года 237 долгожителей отметят свои юбилеи. Из них 192 человека отпразднуют 90-й день рождения, 43 – 95-й. Двум жителям области из Брянска и Севска исполнится по сто лет.

Все они получат персональные поздравления от президента Владимира Путина, рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской области.

В день защитника отечества - 23 февраля - юбилеи отпразднуют 13 человек, в том числе один столетний юбиляр из Брянска. Большинство долгожителей – это женщины. Только 38 мужчин смогли дожить до такого почтенного возраста.

Наиболее популярные женские имена у долгожительниц – это Мария, Анна, Нина и Татьяна, а также Капиталина и Ефросинья. Но встречаются и такие редкие, как Берта, Винера, Зифа. Среди мужчин – долгожителей февраля есть Александры и Федоры, и даже Адольф и Давид.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».