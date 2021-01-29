В Брянской области утилизировали 14 тонн груш

В Клетнянском районе Брянской области 25 января остановили автомобиль из Белоруссии, который ехал в обход официальных пунктов пропуска. При досмотре сотрудники полиции обнаружили в машине 14 тонн груш без необходимых сопроводительных документов.

Груз передали сотрудникам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Так как не удалось установить происхождение и безопасность фруктов, их утилизировали 27 января на полигоне твердых коммунальных отходов.

Виновника привлекли к административной ответственности, рассказали в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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