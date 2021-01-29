В Севском районе уничтожили два снаряда времен войны

В Брянской области обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Два подозрительных предмета обнаружил житель Севского района. На место выехала группа разминирования ОМОН, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Оказалось, что это два 75-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов.

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН вывезли боеприпасы в безопасное время и уничтожили.

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