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В Севском районе уничтожили два снаряда времен войны

Специалисты Росгвардии выяснили, что это были 75-мм осколочно-фугасные боеприпасы
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Два подозрительных предмета обнаружил житель Севского района. На место выехала группа разминирования ОМОН, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Оказалось, что это два 75-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов.

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН вывезли боеприпасы в безопасное время и уничтожили.

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