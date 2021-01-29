Житель Москвы обманул брянца на 25 тысяч рублей

Житель Брянска попался на удочку мошенника и лишился 25 тысяч рублей. 27-летнй мужчина увидел объявление и пропаже квадрокоптера. Он связался с продавцом и перевел ему деньги. Тот обещал отправить товар по почте и выслать покупателю номер, по которому можно отследить посылку. Но перестал выходить на связь.

Брянец понял, что его обманули и обратился в полицию. Злоумышленника искали два месяца. Им оказался 27-летний житель Москвы. Он не был судим. И давать показания против себя отказался.

- Злоумышленнику предъявили обвинение в мошенничестве, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция статьи предусматривает наказание на срок до пяти лет. До суда обвиняемый будет находиться в СИЗО.

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