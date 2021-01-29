На брянской таможне задержали иностранца с крупной суммой денег

На иностранца завели уголовное дело за контрабанду денежных средств в особо крупном размере. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Брянские таможенники на автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи задержали гражданина Греции, который пытался незаконно вывезти из России 100 тысяч евро. При пересечении границы мужчина сообщил, что у него нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

– Без письменного декларирования перемещать через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным транспортом можно наличные денежные средства на сумму не более 10 тысяч долларов США, - пояснил начальник таможни Игорь Ерошин. – Если норма превышена, то нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию и дополнительный формуляр «Декларация наличных денег и денежных инструментов».

При досмотре в бардачке грузового автомобиля, за рулем которого был гражданин Греции, обнаружили крупную сумму, подлежащую декларации. На иностранца завели уголовное дело за контрабанду денежных средств в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе Брянской таможни.

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