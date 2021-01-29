Специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории провели более 11 тысяч исследований на бруцеллез

В Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию регулярно поступают образцы крови от лошадей и крупного рогатого скота с целью выявления антител к бруцеллезу посредством серологических исследований и ДНК возбудителя данного заболевания методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). За 2020 год специалистами учреждения проведено более 11 тысяч исследований.

Исследования осуществлялись как в рамках эпизоотологического мониторинга, проводимого управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, так и посредством возмездного оказания услуг. Положительных результатов не выявлено.

Для справки:

бруцеллёз – инфекционное заболевание, характеризующееся множественным поражением различных органов и систем, передающееся от животных к человеку. Вызывается бактериями, объединенными под общим названием Brucella.

Одним из основных признаков бруцеллеза у животных является аборт. Общими симптомами могут быть снижение продуктивности, повышенная температура тела, потеря массы тела. Однако иногда заболевание протекает и в скрытой форме, а диагностировать его можно лишь при проведении лабораторных исследований.

Болезнь очень заразна, поэтому достаточно быстро может охватить всё поголовье. Бруцеллы выделяются больными животными с мочой и молоком. Инфицируются кожные покровы животных, стойла, подстилка, остатки корма, предметы ухода, помещения, а также пастбища и места водопоя.

Наибольшая вероятность для человека заразиться этим заболеванием возникает при употреблении в пищу зараженных продуктов — сырого молока, молочных продуктов и мяса домашних животных.

На раннем этапе симптомы бруцеллеза у человека схожи с гриппом или другими вирусными инфекциями. В случае прогрессирования заболевание проявляется в виде рецидивирующего бруцеллеза или активного хронического процесса с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем.

В связи с социальной опасностью бруцеллез включен в перечень карантинных и особо опасных болезней.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения бруцеллезом, а также исключить занос и распространение заболевания в хозяйстве, необходимо знать следующее:

— не приобретайте мясо и мясные продукты (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молоко и молочные продукты в местах несанкционированной торговли;

— молоко, молочные продукты и продукты животного происхождения, приобретенные у частного производителя, употребляйте только после термической обработки;

— владельцы животных обязаны (при наличии или приобретении животных) провести их регистрацию в ветеринарном учреждении, предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необходимые сведения о приобретенных животных и создавать условия для проведения их осмотра, исследований и обработок;

— покупку, продажу, сдачу на убой животных и реализацию животноводческой продукции необходимо осуществлять, предварительно уведомив об этом ветеринарную службу;

— одним из наиболее эффективных способов профилактики бруцеллеза является регулярное проведение исследований материала от животных с целью выявления данного заболевания на ранних стадиях.

При подозрении на заболевание животного бруцеллезом важно незамедлительно обратиться к ветеринарным специалистам, тем самым вы обезопасите себя, и не только себя, от этого зооантропонозного (общего для животных и человека) заболевания.

ФГБУ «Брянская МВЛ» проводит широкий спектр исследований в области диагностики и профилактики различных болезней животных, в том числе и бруцеллеза. Специалисты учреждения грамотно проконсультируют Вас о том, как правильно отобрать и доставить материал в лабораторию.

Узнать подробную информацию о перечне показателей, процедуре и стоимости услуг можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8 (4832)92-17-40, почта: bmvl32@yandex.ru, VK: ФГБУ "Брянская МВЛ" (vk.com), Instagram: @bmvl32, Facebook: ФГБУ "Брянская МВЛ" | Facebook, а также на официальном сайте учреждения.

Источник: ФГБУ «Брянская МВЛ».